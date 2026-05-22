Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2605075

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Ratingen / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Donnerstagmittag, 21. Mai 2026, versuchten drei bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Eine aufmerksame Nachbarin bemerkte gegen 13:15 Uhr in einem Haus an der Homberger Straße verdächtige Geräusche an der Nachbarstür. Sie stellte drei Männer fest, die augenscheinlich versuchten, die Tür aufzubrechen. Auf Ansprache flohen die Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung. Anschließend alarmierte die Frau die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch leider keine verdächtigen Personen antreffen konnte.

Die Männer können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1:

- circa 25 Jahre - schwarze mittellange Haare - dunkle Augen - bekleidet mit einer schwarzen Weste, einem grauen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose mit blau-grauen Sneakern

Täter 2:

- schwarze kurze Haare - dunkle Augen - schwarze Cap - bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer blauen Jeans und weißen Sneaker - führte einen schwarzen Rucksack mit sich

Täter 3:

- kurze schwarze Haare - dunkle Augen - schwarze Cap - bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose und weißen Sneaker

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Donnerstag, 21. Mai 2026, brachen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in Büroräume einer Firma an der Ganspohler Straße ein. In der Zeit von 19 Uhr bis 6:45 Uhr entfernten die Einbrecherinnen oder Einbrecher zunächst eine Türverglasung und gelangten so in ein Lager. Hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang in die Büroräume. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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