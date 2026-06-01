POL-DH: ++ Diebstahl von Kupferdachrinnen in Diepholz ++

Diepholz (ots) - Sulingen - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Beteiligten Am Freitag, dem 29,05.2026, gegen 19:50 Uhr kam es in Sulingen auf der Barenburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 47jährige Bet. 01 aus Weyhe befuhr mit ihrem Pkw (Seat, DH-...) die Bundesstraße 61 aus Barenburg kommend in Richtung Sulingen und wollte nach links in ...

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