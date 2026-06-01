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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Diebstahl von Kupferdachrinnen in Diepholz ++

Diepholz (ots)

Zwischen Donnerstag, 25.05.2026, und Sonntag, 31.05.2026, kam es in Diepholz, Schulweg, zum Diebstahl von Kupferdachrinnen. Es wurden insgesamt ca. 44m Dachrinne entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, meldet sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441-9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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