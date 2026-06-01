POL-DH: ++ Diebstahl von Kupferdachrinnen in Diepholz ++
Diepholz (ots)
Zwischen Donnerstag, 25.05.2026, und Sonntag, 31.05.2026, kam es in Diepholz, Schulweg, zum Diebstahl von Kupferdachrinnen. Es wurden insgesamt ca. 44m Dachrinne entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, meldet sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441-9710.
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Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
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