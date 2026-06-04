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POL-DH: "Sicherheit erfahren" in Sulingen: Nächster Termin am 10. Juni

POL-DH: "Sicherheit erfahren" in Sulingen: Nächster Termin am 10. Juni
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Diepholz (ots)

Das Präventionsprojekt "Sicherheit erfahren" wird in Sulingen fortgesetzt. Nach den bisherigen Veranstaltungen laden die Projektpartner nun zum nächsten Termin am 10. Juni ein. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich zum Thema Verkehrs- und Kriminalprävention informieren und praktische Hinweise für mehr Sicherheit im Alltag erhalten möchten.

Das Projekt wird gemeinsam von der Polizei Sulingen, der Stadt Sulingen, der Verkehrswacht Diepholz, dem ADFC Ortsgruppe Sulingen sowie dem Senioren- und Behindertenbeirat Sulingen getragen.

Im Mittelpunkt stehen erneut praxisnahe Informationen und Übungen zu den Themen Verkehrssicherheit und Kriminalprävention. Die Teilnehmenden erhalten wertvolle Tipps zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr, insbesondere beim Radfahren. Darüber hinaus werden Hinweise zum Schutz vor Fahrraddiebstahl, zum richtigen Anschließen des Fahrrads sowie allgemeine Empfehlungen zur Vorbeugung von Straftaten vermittelt.

Der nächste Termin findet am Mittwoch, 10. Juni 2026, um 15:00 Uhr statt. Treffpunkt ist bei der Polizei Sulingen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten.

Anmeldung bei:

Frau Astrid Ellmers Telefon: 04271 6969 E-Mail: ellmersastrid@gmail.com

Die Projektpartner freuen sich auf zahlreiche Interessierte und setzen damit ihr gemeinsames Engagement für mehr Sicherheit in Sulingen fort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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