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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Verkehrsunfall in Aschen führt zur Vollsperrung der B 69 ++

Diepholz (ots)

Am 03.06.2026, gegen 11:50 Uhr , befährt ein 32- jähriger Mann mit seinem LKW samt Auflieger die B 69, Vechtaer Straße, in Fahrtrichtung Diepholz. In Höhe der Einmündung mit der Aschener Straße (K30) kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Auflieger des LKW ist zu diesem Zeitpunkt mit Sand beladen und droht umzukippen. Der Fahrer kann seinen LKW unverletzt verlassen. Der LKW wird zunächst vor Ort entladen und anschließend aus dem Graben geborgen. Für die Bergung des LKW wird die B69 noch voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden voll gesperrt bleiben.

Die Straßenmeisterei wird zeitnah eine Umleitung einrichten. Die Feuerwehr Diepholz ist zum Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen ebenfalls im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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