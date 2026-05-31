Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 31.05.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Bereich Verden Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Verden. Am Samstag, den 30.05.2026, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Thedinghauser Straße, bei dem ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer sowie ein 30-jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt wurden. Hierbei beabsichtigte der Mercedes-Fahrer nach rechts von der Vorfahrtsstraße abzubiegen um dort zu Wenden. Dies überlegte er sich kurzfristig anders und fuhr wieder auf die Straße auf. Beim Zusammenstoß mit dem dort befindlichen Audi kam der Audi nach links von der Fahrbahn ab. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Beide Fahrer wurden durch den Rettungsdienst behandelt. Der Mercedes-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen Verden. Am Samstag, den 30.05.2026, kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Artilleriestraße und der Lindhooper Straße, bei dem eine 62-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw, Opel, sowie ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw, Nissan und dessen 30-jährige Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Hierbei beabsichtigte der Nissan Fahrer den Kreuzungsbereich zu passieren, obwohl die Lichtzeichenanlage rot zeigte. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Opel Fahrerin, welche den Kreuzungsbereich passieren wollte. Alle Unfallbeteiligten wurden medizinisch versorgt. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Verden. Am Samstag, den 30.05.2026, kam es gegen 14:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Buschstraße-Straße und dem Lönsweg, bei dem ein 59-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der 20-jährige Fahrer eines Hyundais wollte den Kreuzungsbereich passieren und übersah dabei den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Daimler Chrysler des 59-Jährigen. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Bereich BAB Langwedel

Fahren unter Einfluss von Alkohol Achim. Am 02.11.2024 befuhr eine 45-jährige Frau aus Bassum mit ihrem Citroen die Autobahn 27 in Richtung Walsrode. Aus noch zu ermittelnden Gründen kam sie zwischen den beiden Achimer Anschlussstellen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Mittelschutzplanke. Anschließend wurde das Fahrzeug gegen die Außenschutzplanke geschleudert, überschlug sich und blieb letztlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme zunächst voll gesperrt werden. Es entstand ein erheblicher Rückstau.

Bereich Achim

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Achim. Am Samstag, den 30.05.2026, beabsichtigte ein 42-jähriger Führer eines Wohnmobils von der Bassener Straße nach rechts auf die Borsteler Hauptstraße abzubiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten, 75-jährigen Radfahrer auf dessen Pedelec. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß mit Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer wurde hierbei zudem leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Verkehrsunfallflucht

Thedinghausen. Am Freitag, den 29.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Syker Straße in Thedinghausen. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr hierbei rückwärts gegen eine dortige Hofmauer, so dass diese erheblich beschädigt wurde. Er entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verkehrsunfall unter Einfluss von alkoholischen Genussmitteln Osterholz-Scharmbeck. Am 31.05.2026, um 00:29 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger die Schwaneweder Straße mit seinem Pkw Mazda. Er beabsichtigte in die Amselstraße abzubiegen und kollidierte hierbei mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Alleinbeteiligter Verkehrsunfall

Worpswede. Samstagnachmittag befuhr ein 69-Jähriger mit seinem Pedelec die Lindenallee in Richtung Ortskern. Er stürzte ohne Fremdeinwirkung mit seinem Pedelec und verletzte sich schwer am Kopf. Einen Schutzhelm trug er dabei nicht. Der 69-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

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