Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ergänzung zur Pressemeldung: +Pkw von Busparkplatz entwendet+ vom 29.05.2026

Landkreis Osterholz (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung: +Pkw von Busparkplatz entwendet+

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Porsche Carrera mit 96er Baujahr. Hinten war ein auffällig gelber Aufkleber angebracht mit der Aufschrift: "Atomkraft?- Nein Danke".

Hinweise können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

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