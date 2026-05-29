Polizeiinspektion Verden / Osterholz
POL-VER: Ergänzung zur Pressemeldung: +Pkw von Busparkplatz entwendet+ vom 29.05.2026
Landkreis Osterholz (ots)
Ergänzung zur Pressemeldung: +Pkw von Busparkplatz entwendet+
Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Porsche Carrera mit 96er Baujahr. Hinten war ein auffällig gelber Aufkleber angebracht mit der Aufschrift: "Atomkraft?- Nein Danke".
Hinweise können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.
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Fenja Land
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