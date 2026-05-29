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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ergänzung zur Pressemeldung: +Pkw von Busparkplatz entwendet+ vom 29.05.2026

Landkreis Osterholz (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung: +Pkw von Busparkplatz entwendet+

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Porsche Carrera mit 96er Baujahr. Hinten war ein auffällig gelber Aufkleber angebracht mit der Aufschrift: "Atomkraft?- Nein Danke".

Hinweise können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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