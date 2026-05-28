Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Kinder bei Bremsmanöver in Linienbus verletzt++Transporter touchiert Fußgänger+

Landkreis Osterholz (ots)

+Mehrere Kinder bei Bremsmanöver in Linienbus verletzt+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr kam es in der Straße Am Knorren zu einem Vorfall in einem Linienbus, bei dem mehrere Kinder leichte Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 33 Jahre alter Busfahrer in Höhe des Bahnübergangs stark abbremsen müssen. Durch das Bremsmanöver seien mehrere Kinder im Bus zu Fall gekommen und leicht verletzt worden. Der Fahrer habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt und die Kinder zur Schule gebracht. Im Verlauf des Vormittages wurde der Vorfall bei der Polizei angezeigt, nachdem die betroffenen Kinder über Schmerzen geklagt hatten. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern derzeit an.

+Transporter touchiert Fußgänger+ Osterholz-Scharmbeck. In der Lange Straße wurden zwei Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag leicht verletzt. Ersten Informationen zufolge befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines Transporters die Auffahrt zu einem Geschäft. In gleicher Richtung gingen ein 91-Jähriger und eine 55-Jährige. Beim Vorbeifahren touchierte der Transporter mit dem Außenspiegel den 91-Jährigen, sodass dieser stürzte und auf die 55-Jährige fiel. Beide erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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