Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 28.05.2026 für den Landkreis Verden

Landkreis Verden (ots)

+Beim Lüften eingeschlichen+ Ottersberg. Bislang unbekannte Täter nutzten am Mittwochvormittag eine kurzzeitige Abwesenheit einer Bewohnerin eines Wohnhauses in der Straße Upp'n Tenever aus, um in das Haus einzudringen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Geschädigte zuvor die Fenster und Türen im Erdgeschoss zum Lüften geöffnet und sich anschließend in den Garten begeben. In dieser Zeit verschaffte sich der Täter Zutritt zum Haus und entwendete diversen Schmuck. Anschließend verließ der Täter das Gebäude wieder unbemerkt. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu der Tat der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Brand in leerstehendem Gebäude+ Ottersberg. In einem Einfamilienhaus in der Straße Wümminger Wiesen kam es am Mittwoch, gegen 13 Uhr zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache Unrat in dem leerstehenden Gebäude in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Durch die Rauchentwicklung wurde das gesamte Erdgeschoss jedoch erheblich beschädigt. Die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache dauern an. Hinweise zur Brandentstehung können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten+ Achim/A1. Auf der A1 zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen ereignete sich am Mittwochvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Bisherigen Informationen zufolge befuhr ein bislang unbekannter Sattelzug den rechten Fahrstreifen und beabsichtigte, auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln. Ein dort fahrender 51-jähriger Fahrer eines Sattelzuges musste daraufhin stark abbremsen, wodurch ein 34-jähriger Fahrer eines Citroën auf diesen auffuhr. Bei dem Unfall wurden der 34-Jährige sowie zwei Mitfahrende leicht verletzt. Der unbekannte Sattelzug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Für die Bergung der Fahrzeuge mussten der mittlere und der linke Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden.

+Vorfahrt missachtet - Radfahrerin leicht verletzt+ Verden. Am Mittwoch, gegen 15.50 Uhr, kam es in der Oberen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem E-Scooter-Fahrer. Der 29-jährige E-Scooter-Fahrer fuhr aus einer Seitengasse auf die Straße und missachtete dabei die Vorfahrt der 78-jährigen Radfahrerin, die in Richtung Grüne Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden.

+Schwerer Unfall mit getuntem E-Scooter+ Verden. Am Mittwochnachmittag, gegen 17.20 Uhr, wurde ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 36 Jahre alte Renault-Fahrerin befuhr die Reeperbahn und beabsichtigte, nach links in eine Parkbucht zu fahren. Dabei übersah sie einen von hinten kommenden E-Scooter-Fahrer, der versuchte, das Fahrzeug links zu überholen. Beim Zusammenstoß wurde der E-Scooter-Fahrer schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der E-Scooter technisch manipuliert war und Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichen konnte. Zudem bestand kein Versicherungsschutz. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

+Radfahrerin bei Unfall mit Pkw verletzt+ Achim. Am Mittwochabend kam es auf der Embser Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Eine 77-jährige Radfahrerin befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg in Richtung Oyten und beabsichtigte, die Fahrbahn über eine Fußgängerfurt in Höhe der Anschlussstelle der A27 zu überqueren. Dabei übersah sie einen herannahenden VW eines 26-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam, bei dem die Radfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pedelec und an dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

+Schwerer Verkehrsunfall auf der A1+ Oyten/A1. Auf der A1 in Fahrtrichtung Münster, zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, kam es am frühen Donnerstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 71-jähriger Dacia-Fahrer gegen 00.40 Uhr auf den vorausfahrenden Sattelzug eines 31-jährigen Fahrers auf. Der Pkw verkeilte sich unter dem Auflieger, sodass der Fahrer durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 36.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die A1 kurzzeitig voll gesperrt werden.

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