Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt++Auffahrunfall an Ampel++Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt++Pedelec-Fahrerin schwer verletzt+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt+ Dörverden. Beim Einfahren auf die Hauptstraße missachtete am Dienstagmorgen ein 17-jähriger Mopedfahrer die Vorfahrt eines von links kommenden Lkw eines 54-jährigen Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Jugendliche leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

+Auffahrunfall an Ampel+ Verden. Auf der Hamburger Straße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall an einer Ampel. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Lkw aus Unachtsamkeit auf den wartenden Skoda einer 64-Jährigen auf. Beide Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

+Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt+ Emtinghausen. Ein 48-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag, gegen 16 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße schwer verletzt. Eine 53 Jahre alte VW-Fahrerin und der Motorradfahrer befuhren die Bremer Straße in Richtung Riede. Die Pkw-Fahrerin beabsichtigte, ihr Fahrzeug zu wenden und setzte hierzu zurück. Beim Rückwärtsfahren kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Motorrad. Der Motorradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 14.500 Euro geschätzt.

+Pedelec-Fahrerin schwer verletzt+ Ottersberg. Gegen 17.30 Uhr kam es am Dienstag in der Straße Am Mühlenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer und eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurden. Die 35-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr die Straße Am Mühlenberg in Richtung Buchholzer Straße und beabsichtigte, diese zu kreuzen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Ford. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Frau schwer verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 22-jährige Ford-Fahrerin erlitt einen Schock und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

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