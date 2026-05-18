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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Jugendlicher schlägt zu

Kaiserslautern (ots)

Ein Konflikt auf dem Guimarães-Platz hatte am Freitagnachmittag einen Polizeieinsatz zur Folge. Ersten Erkenntnissen nach hat ein 17-Jähriger einen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er verletzte den 50-Jährigen an der Nase und ging in Richtung Bahnhof. Die Beamten trafen den Jugendlichen, der sich anderen Menschen gegenüber aggressiv verhielt und alkoholisiert war, im Bahnhofsgebäude an. Die Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Der 17-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Eine rettungsdienstliche Behandlung für den 50-Jährigen war nicht notwendig. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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