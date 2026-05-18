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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte stehlen 50.000 Euro teuren Geländewagen

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagmorgen zwischen 3.20 Uhr und 4 Uhr haben Unbekannte einen grünen Land Rover Defender gestohlen. Die Täter haben das Fahrzeug direkt vom Parkplatz eines Autohandels in der Kaiserstraße entwendet. Der gebrauchte Geländewagen hat einen Wert von etwa 50.000 Euro. Außerdem haben die Diebe Nummernschilder eines anderen Autos abmontiert und mitgenommen. Die Polizei fragt, ob jemand in diesem Zeitraum etwas bemerkt hat und Hinweise zu den Tätern geben kann. Zeugen können sich unter Telefon, 0631 369-14299, melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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