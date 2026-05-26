Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++Weiterer Zeugenaufruf nach Polizeieinsatz nach Unfall am Bremer Kreuz vom Donnerstagabend - Sattelzugfahrer gesucht+++

Landkreis Verden (ots)

Wie berichtet kam es am Donnerstagabend (21.05.2026) zu einem polizeilichen Einsatz nach einem Verkehrsunfall im Bereich des Bremer Kreuzes auf der A1 in Fahrtrichtung Münster. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68441/6280382

Die Ermittlungen haben ergeben, dass ein bislang unbekannter Sattelzugfahrer die Absperrmaßnahmen der Fahrbahn vor dem Schusswaffeneinsatz der eingesetzten Beamten gegen den Wasserbüffel unterstützt haben soll.

Wir bitten diesen Sattelzugfahrer und auch weitere Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

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