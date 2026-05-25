Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 25.05.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden/Eissel - Rennradfahrerin bei Unfall schwer verletzt: Am Sonntag, dem 24.05.26, befuhr am späten Vormittag eine Gruppe von Rennradfahrenden in der Ortschaft Eissel die Langwedeler Straße aus Richtung Langwedel kommend in Richtung Verden. Vor einer scharfen Linkskurve bremste die aus acht Radfahrenden bestehende Gruppe ihre Geschwindigkeit deutlich ab. Das bemerkte die am Ende der Gruppe fahrende 65-jährige Rennradfahrerin zu spät und kam daraufhin mit ihrem Vorderrad mit dem Hinterrad einer vor ihr fahrenden 58-Jährigen in Berührung. Dadurch geriet die Auffahrende mit ihrem Rennrad ins Schlingern und verhakte sich in weiterer Folge mit dem Rennrad einer neben ihre fahrenden 26-Jährigen. Beide Verkehrsteilnehmerinnen stürzten daraufhin mit ihren Rädern. Die 65-Jährige erlitt durch einen Aufprall auf dem Asphalt trotz eines getragenen Helms eine schwere Kopfverletzung und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Die ebenfalls gestürzte 26-Jährige zog sich nach ersten Einschätzungen hingegen nur leichte Verletzungen an der Hand, den Armen und der Hüfte zu. Die Ortsdurchfahrt musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Bereich Achim

Posthausen - Fahren unter Alkoholeinfluss: Am Sonntag, dem 24.05.2026, kontrollierten Beamte der Polizei Achim am frühen Abend in Posthausen den 32-jährigen Fahrzeugführer eines VW-Golf. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme wurde bei dem aus Verden stammenden Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 0,64 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt. Er muss sich nun im Rahmen eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

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