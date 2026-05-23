Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 23.05.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

.

LANDKREIS VERDEN

Frau beim Überqueren der Fahrbahn erfasst

Langwedel. Unachtsamkeit vermutet die Polizei als Unfallursache für einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, der sich am Freitag, gegen 17:20 Uhr, ereignet hat. Eine 81jährige Frau aus Langwedel überquerte ihr Fahrrad schiebend die Hauptstraße in Langwedel-Daverden an einer Überquerungshilfe. Dabei achtete sie wahrscheinlich nicht auf den von links kommenden Pkw, der von einer 87jährigen Fahrerin aus Etelsen geführt wurde. Die querende Fußgängerin und ihr Pedelec wurden vom Pkw frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen von Zeugen und Passanten blieben erfolglos, so dass die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L 158 in der Ortsdurchfahrt Daverden bis 20:45 Uhr voll gesperrt. Seitens der Polizei kam ein spezielles Fotoscan-Verfahren zum Einsatz. Auch gegen die Pkw-Fahrerin wurden Ermittlungen eingeleitet, die Fahrzeuge wurden zunächst beschlagnahmt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Unbekannte hebeln an der Terrassentür

Verden. Am Freitagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus am Andreaswall einzubrechen, indem im rückwärtigen Bereich an einer Terrassentür mehrfach gehebelt wurde. Dabei wurde eine Alarmanlage ausgelöst, worauf die Täter ihren Versuch aufgaben und flüchteten, bevor die Polizei eintraf. Zeugen, die in Höhe der Josephstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, dieses der Polizei unter Tel. 04231/8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Gefährdung des Straßenverkehrs

Ritterhude. Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:35 Uhr, kam es auf der Straße "Heidkamp" zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Ein 20jähriger Fahrzeugführer aus Bremen beabsichtigte mit seinem VW up! von einer Autobahnabfahrt auf den gegenüberliegenden Parkplatz einer Diskothek zu fahren. Hierbei übersah er das von links kommende, vorfahrtberechtigte Polizeifahrzeug, dessen Fahrer lediglich durch starkes Abbremsen einen Verkehrsunfall vermeiden konnte. Bei einer anschließend durchgeführten Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von 1,45 Promille festgestellt werden. Im Zuge des eingeleiteten Strafverfahrens wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Fahranfängers beschlagnahmt.

Radfahrerin flüchtig, Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagvormittag, gegen 08:17 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem E-Scooter. Der 41jährige Fahrer eines E-Scooters aus Ritterhude befuhr in der Straße "Feldhorst" einen gemeinsamen Geh- und Radweg. Die bislang unbekannte Radfahrerin kam dem E-Scooter mit ihrem Pedelec entgegen und hatte trotz einer unübersichtlichen Kurve ihre Geschwindigkeit nicht angepasst. Um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu vermeiden, wich der Mann mit seinem E-Scooter aus, stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die bislang unbekannte Fahrerin des Pedelecs setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, sich unter 04791-3070 zu melden.

Fahranfänger kommt von der Fahrbahn ab

Hambergen. Am Freitagvormittag, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der "Bremer Straße" in Höhe der Hausnummer 56 zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Straßenbaum. Der 18jährige Fahrzeugführer aus Holste kam während der Fahrt auf der B 74 mit seinem Hyundai i10 wahrscheinlich aufgrund eines vorherrschenden Sekundenschlafs alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der Fahranfänger sowie sein 21jähriger Beifahrer wurden hierbei leichtverletzt und mussten in ein Krankenhaus nach Osterholz-Scharmbeck verbracht werden. Am PKW entstand Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Auffahrunfall mit drei Verletzten

Schwanewede. Am Freitagmittag, um 13:17 Uhr, kam es auf der "Betonstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Eine 74jährige Fahrzeugführerin aus Hagen im Bremischen befuhr die Betonstraße in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck und übersah vor sich den verkehrsbedingt abbremsenden Verkehr. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass sie mit ihrem Mini auf den vor ihr stehenden Audi eines 34jährigen Bremers auffuhr. Dieser wurde auf einen weiteren PKW VW aufgeschoben, der von einer 33jährigen aus Geestland geführt wurde. Die Fahrer der drei beteiligten PKW wurden alle leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 19.000 EUR.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der "Bremer Heerstraße" zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKW. Die 64jährige Fahrzeugführerin aus Achim geriet vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Infolge des Verkehrsunfalls wurde die Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Osterholz-Scharmbeck gebracht. Die Mitinsassen des anderen PKW, eine 38jährige Frau aus Beverstedt und ihre 9jährige Tochter, wurden ebenfalls leicht verletzt. Die beiden Pkw Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 47.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell