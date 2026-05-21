Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 21.05.2026

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Rasenmäher entwendet+ Dörverden. Zu einem Diebstahl von einem Grundstück kam es am Dienstag zwischen 9 und 17 Uhr in der Straße Neuer Ring. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Grundstück und entwendeten zwei Rasenmäher. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Langwedel. In der Zeit von Freitag, 15. Mai 2026, bis Mittwoch, 20. Mai 2026, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bürgermeister-Lange-Straße ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster gewaltsam in das Haus und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04321/8060 zu melden.

+Hoher Sachschaden bei Unfall auf A1+ Achim. Am Mittwochvormittag kam es auf der A1 in Richtung Münster zwischen dem Bremer Kreuz und Uphusen/Mahndorf zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die A1 in Richtung Münster, als er aufgrund eines vorausfahrenden bremsenden Lkw nach rechts auf den Seitenstreifen auswich. Ein dahinterfahrender 27-jähriger Lkw-Fahrer konnte nach bisherigen Erkenntnissen nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Lkw des 50-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Der Lkw des 27-Jährigen musste abgeschleppt werden.

+Unfall mit drei Beteiligten + Verden. Zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten kam es am Mittwochnachmittag auf der L 171. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren drei Fahrzeuge gegen 16.50 Uhr hintereinander die Straße Osterkrug in Richtung Innenstadt. Am dortigen Kreisverkehr musste der vorausfahrende BMW einer 58-Jährigen verkehrsbedingt an der Haltelinie anhalten. Der nachfolgende Seat eines 32-Jährigen stoppte ebenfalls ordnungsgemäß. Ein dahinterfahrender 24-jährigr Skoda-Fahrer erkannte dies nach ersten Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den Seat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat auf den BMW geschoben. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

+Unfall zwischen Pkw und Fahrrad+ Verden. Am Mittwochabend kam es auf der L 171 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Gegen 19.40 Uhr befuhr ein 25-jähriger Opel-Fahrer die Carl-Hesse-Straße und beabsichtigte, an der Einmündung auf die Lindhooper Straße einzubiegen. Dabei übersah er eine von rechts kommende 29-jährige Radfahrerin, die den dortigen Fußgängerüberweg querte. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 550 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw übersieht Fahrradfahrer+ Lilienthal. Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr kam es auf der Worphauser Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 48-jährige KIA-Fahrerin befuhr die Lüninghauser Straße in Richtung Worpswede und beabsichtigte, auf die Worphauser Landstraße einzubiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen ein Kind auf seinem Fahrrad, der die Worphauser Landstraße ebenfalls in Richtung Worpswede befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

+Polizeieinsatz nach Schüssen+ Grasberg. Am Mittwochmorgen kam es in der Schmalenbecker Straße zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Zeuge meldete gegen 9.15 Uhr Knallgeräusche in einem Garten, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Einsatzort fuhren.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass ein 51-jähriger Mann in seinem Garten mehrfach Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben hatte. Selbst als die Beamten Kontakt zu dem Mann aufnahmen und ihn wiederholt ansprachen, setzte er die Schüsse fort und richtete die Waffe sogar zeitweise in Richtung der Polizeikräfte.

Die Beamten gaben daraufhin zwei Warnschüsse ab. Daraufhin legte der Mann die Waffe ab und begab sich eigenständig zu Boden. Er konnte anschließend widerstandslos festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Dort wurde der Mann nach einer ärztlichen Untersuchung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das Polizeikommissariat Osterholz leitete zudem ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Bei der vom 51-Jährigen genutzten Waffe handelt es sich um eine Schreckschusspistole, Dritte wurden bei dem Einsatz nicht gefährdet.

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