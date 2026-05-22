Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pedelec-Fahrer kollidiert mit Bus++Auffahrunfall mit drei Beteiligten++Pkw übersieht Kind+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Pedelec-Fahrer kollidiert mit Bus+ Verden. Zu einem Verkehrsunfall mit einem Pedelec-Fahrer kam es am Donnerstagmorgen auf der Straße Eisselort. Ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Straße Eisselort und wollte nach rechts in die Straße Am Ehrenmal abbiegen. Dabei kam er nach bisherigen Erkenntnissen ins Rutschen und kollidierte mit einem von rechts kommenden 59-jährigen Busfahrer. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall mit drei Beteiligten+ Achim. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Donnerstagmittag auf der K 6. Eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Badener Holz, als sie beabsichtigte, nach links in die Straße Am Turmplatz abzubiegen und hierfür ihre Geschwindigkeit reduzierte. Eine nachfolgende 37-jährige VW-Fahrerin bremste ebenfalls ab. Ein dahinterfahrender 25-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte dies nach bisherigen Erkenntnissen zu spät und fuhr auf den VW der 37-Jährigen auf, wodurch der VW auf den Mercedes der 42-Jährigen geschoben wurde. Die 37-Jährige sowie die 42-Jährige wurden leicht verletzt. Beide wurde vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Pkw übersieht Kind+ Schwanewede. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der L 134 gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Eine 18-jährige Daihatsu-Fahrerin befuhr die Hospitalstraße, als sie nach rechts in die Blumenthaler Straße abbiegen wollte. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen ein Kind, welches die Fahrbahn an der Ampel überquerte. Das Kind wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

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