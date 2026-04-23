Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Amokandrohung an Wittlicher Gymnasium - Verantwortliche ermittelt

Wittlich (ots)

Nach der Androhung einer Amoktat an einem Wittlicher Gymnasium für den morgigen Freitag, den 24. April, konnte die Polizei die für die Drohung verantwortliche Schülerin ermitteln.

Am gestrigen Vormittag wurde in einer Schultoilette der Schriftzug "Amoklauf Am: 24.4.26" festgestellt. Die Polizei leitete sofort Ermittlungen zur Identifizierung der verantwortlichen Person ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Schriftzug das Ergebnis einer Wette unter Schülern. Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr einer Amoktat.

Die Polizei wird dennoch am morgigen Freitag, dem 24. April, vor Ort sichtbar und ansprechbar sein.

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