Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 24.05.2026

PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Einbruch in Einfamilienhaus

Kirchlinteln - In der Zeit von Donnerstag, 21. Mai 2026, bis Samstag den 23. Mai 2026, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Vor dem Osterberg ein. Die Täter gelangten gewaltsam durch das Aufhebeln eines Fensters in das Haus und durchwühlten dort sämtliche Zimmer. Genaueres zum Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

Diebstahl aus Wohnhaus

Langwedel/Etelsen - Am Samstag zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern durch eine unverschlossene Haustür in ein Wohnhaus in der Giersbergstraße zu gelangen. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck im Wert von 1.600EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall auf der A27 schwer verletzt

Achim - Ein 57 Jahre alter Achimer wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A27 schwer verletzt. Er war mit seinem Motorrad zunächst auf dem Überholfahrstreifen in Richtung Bremen unterwegs und wechselte auf den rechten Fahrstreifen, wo sich ein gleichaltriger Achimer mit seinem VW Touran befand. Aufgrund der deutlich höheren Geschwindigkeit des Motoradfahrers kam es zum Zusammenstoß mit dem Touran, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Er zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Für die Unfallaufnahme wurde die A27 bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000EUR geschätzt.

Motorradfahrer wird schwer verletzt

Emtinghausen - Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die L 354 aus Emtinghausen Richtung Bahlum. Als der junge Motorradfahrer zwei vor ihm fahrende PKW überholte, bog der 26-jährige Fahrer eines Citroen mit seinem Pkw nach links in den Steinfortsweg ein. Hierbei übersah er das von hinten herannahende Kraftrad, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer stürzte hierdurch und verletzte sich infolgedessen schwer. Auch die 27-jährige Mitfahrerin im Citroen erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Fahrbahn der L 354 wurde im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstag, den 23.05.2026, gegen 15:20 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der 15-jährige Fahrer des E-Scooters aus Osterholz-Scharmbeck befuhr den Geh- und Radweg der Bremer Straße und beabsichtigte die Straßenseite zu wechseln. Hierfür blickte er kurzzeitig nach hinten, sodass er in einem Einmündungsbereich einen bereits stehenden PKW übersah. Es kam zu einer Kollision infolgedessen der E-Scooter Fahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Auffahrunfall mit drei verletzten Personen

Schwanewede - Am Samstag, den 23.05.2026, gegen 15:10 Uhr, kam es auf der Blumenthaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die 34-jährige Fahrzeugführerin eines Audi beabsichtigte nach links in den Tilsiter Weg abzubiegen. Der 86-jährige Fahrzeugführer eines Ford übersah den vor ihm bremsenden Audi und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Zwei Verletzte wurden mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf ca. 11000EUR geschätzt.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Schwanewede - Am Samstag, den 23.05.2026, gegen 23:13 Uhr, kam es in dem Vorlöhnhorster Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem PKW. Der 59-jährige Fahrer des Pedelecs kam der 62-jährigen Fahrerin eines BMW entgegen. Beim Vorbeifahren kam es zu einem Zusammenstoß bei dem sich der Pedelecfahrer leicht verletzt. Bei dem 59-jährigen konnte ein Atemalkoholwert von 2,09 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

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