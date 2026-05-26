Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrer von Rad gestoßen - Zeugen gesucht+

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Radfahrer von Rad gestoßen - Zeugen gesucht+ Lilienthal. Am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, kam es im Bereich Worphauser Landstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Der 38-Jährige befuhr den Geh- und Radweg, als ihm ein bislang unbekannter Mann zu Fuß entgegenkam. Dieser war in Begleitung eines Kindes auf einem Kinderfahrrad sowie eines größeren, dunklen Hundes. Ersten Zeugenangaben zufolge stieß der Mann beim Vorbeifahren den Radfahrer jedoch unvermittelt vom Fahrrad. Der Radfahrer kam daraufhin von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und erlitt leichte Verletzungen.

Der Mann entfernte sich anschließend in Richtung Graspad. Er soll ca. 185cm groß und etwa 35 Jahre alt gewesen sein. Er habe ein sportliches, braunes T-Shirt und eine dunkle Hose getragen. Seine Haare seien hellbraun und kurz gewesen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität des Mannes machen können, sich bei der Polizeistation Lilienthal unter 04298-465660 zu melden.

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