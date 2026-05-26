Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bargeld und elektronische Geräte entwendet++In Gegenverkehr gefahren++Radfahrer übersehen++Zeugen zu Raub gesucht++Nach Körperverletzung Haftbefehl vollstreckt+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bargeld und elektronische Geräte entwendet+ Achim. In der Zeit von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 10.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Obernstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Nebeneingangstür des Massagesalons und entwendeten aus dem Inneren Bargeld, sowie verschiedene elektronische Geräte. Hinweise zu der Tat können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+In Gegenverkehr gefahren+ Langwedel. In der Wellenbergstraße kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 75-jähriger Fahrer in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Traktor kollidierte. Der 75-Jährige befuhr mit seinem Mazda die Schülinger Straße in Richtung Walle und geriet nach ersten Erkenntnissen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. In der Kurve stieß er mit dem Traktor eines 54-Jährigen zusammen, der bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung des 75-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,2 Promille. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

+Radfahrer übersehen+ Thedinghausen. Am Montag ereignete sich im Einmündungsbereich Hägerstraße/Braunschweiger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 75-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 75-Jährige beabsichtigte, von der Hägerstraße nach links in die Braunschweiger Straße einzubiegen, und wartete hierzu mittig im Einmündungsbereich. Zeitgleich befuhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer die Braunschweiger Straße und wollte nach links in die Hägerstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der vorfahrtsberechtigte 21-Jährige den im Einmündungsbereich wartenden Radfahrer. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nach ersten Informationen nicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zeugen zu Raub gesucht+ Schwanewede. In der Nacht zu Montag kam es in einer Parkanlage in der Straße Landwehr zu einem Raub. Nach bisherigen Informationen sprachen zwei bislang unbekannte Täter gegen 03.30 Uhr einen 39-Jährigen an und schlugen anschließend gemeinsam auf ihn ein. Dabei entwendete einer der Täter dessen Portemonnaie. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täter haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

+Nach Körperverletzung Haftbefehl vollstreckt+ Schwanewede. Am Montagmorgen, gegen 03.30 Uhr, wurde nach einer Körperverletzung bei einer Veranstaltung in der Reiterschanze ein Haftbefehl gegen einen 19-Jährigen vollstreckt. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll der 19-Jährige einen 31-Jährigen angegriffen haben und sei anschließend geflüchtet. Bei einer Fahndung im Nahbereich griffen Beamte der Polizei Osterholz den 19-Jährigen und stellten bei einer Überprüfung fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Er wurde daraufhin festgenommen. Zudem erwartet den 19-Jährigen nun ein Strafverfahren aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung.

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