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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Schlägerei in einem Pub - Verletzte und Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag, dem 11. April 2026, kam es gegen 00:50 Uhr in einem Pub in der Ochsenstraße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Der genaue Hergang ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen zwei Männern und zwei weiteren Männern im Alter von 40 und 44 Jahren, der im weiteren Verlauf eskalierte. Im Zuge der Auseinandersetzung griffen die beiden letztgenannten Männer die beiden anderen Männer körperlich an. Das Personal sowie einige Gäste versuchten, die Situation zu beruhigen und die Beteiligten voneinander zu trennen. Da die beiden angegriffenen Männer regelmäßig Gäste des Pubs sind, wurden sie durch das Personal gebeten, das Lokal zu verlassen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Dieser Aufforderung kamen sie nach.

Da die genauen Abläufe der Gewalthandlungen bislang nicht abschließend geklärt werden konnten, bittet die Polizei um Mithilfe. Die beiden Männer, die angegriffen wurden, sowie Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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