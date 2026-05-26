Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Nachträgliche Korrektur zur Pressemeldung vom 22.05.2026++

Landkreis Osterholz (ots)

Bei der Pressemitteilung vom 22.05.2026 ist in der Meldung "Pkw übersieht Kind" ein Fehler unterlaufen. Beteiligt war ein18-jähriger Fahrer und keine Fahrerin. Korrigierte Pressemitteilung:

+Pkw übersieht Kind+ Schwanewede. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der L 134 gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind. Ein 18-jähriger Daihatsu-Fahrer befuhr die Hospitalstraße, als er nach rechts in die Blumenthaler Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen ein Kind, welches die Fahrbahn an der Ampel überquerte. Das Kind wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

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