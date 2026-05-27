Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Einfamilienhaus++Frontalzusammenstoß nach Sekundenschlaf++Auffahrunfall auf der B74+

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Worpswede. In der Zeit von Samstag 15.30 Uhr bis Dienstag 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohnhaus im Paula-Modersohn-Becker-Weg, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Ob sie etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar. Anschließend verließen die Täter das Haus vermutlich über das Einstiegsfenster und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Personen können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Frontalzusammenstoß nach Sekundenschlaf+ Lilienthal. Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Mercedes befuhr am Dienstagmorgen die Straße Kleinmoor in Richtung Ortsmitte. Ersten Informationen zufolge geriet er aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 56 Jahre alte Fahrerin eines Fiat konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Der Mercedes kam anschließend von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 16.000 Euro.

+Auffahrunfall auf der B74+ Osterholz-Scharmbeck. Auf der B74 in Höhe der Einmündung zur Stoteler Bergstraße kam es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten. Eine 51-jährige Toyota-Fahrerin befuhr die Settenbecker Straße in Richtung Bremen und beabsichtigte, nach links in die Stoteler Bergstraße abzubiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 65-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die 51-Jährige sowie ein 48-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

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