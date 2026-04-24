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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Kindergarten

Holzwickede (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch (22.04.2026) auf Donnerstag (23.04.2026) zwischen 18:00 Uhr und 06:45 Uhr in einen Kindergarten an der Hauptstraße in Holzwickede eingedrungen.

Ob und was entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Wer Hinweise zu den Tätern und dem Einbruch in den Kindergarten geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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