POL-UN: Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff
Kamen (ots)
Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff sind Ihre Bezirksdienstbeamten für Kamen und Sie und Ihre Fragen da!
Wo? Bei ihrer Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt in Kamen.
Wann? Am Dienstag, 28.04.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.
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