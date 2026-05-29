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Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Pkw von Busparkplatz entwendet+

Landkreis Osterholz (ots)

+Pkw von Busparkplatz entwendet+ Worpswede. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag, zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr, einen geparkten Pkw in der Findorffstraße. Die Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem bei einem Busparkplatz abgestellten Porsche Carrera mit Bremer Kennzeichen. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt mit dem Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Fenja Land
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/profile.php?id=61553459638128
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Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

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