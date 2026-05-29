Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 29.05.2026 für den Landkreis Verden

Landkreis Verden (ots)

+Unbekannte Täter brechen in Vereinsheim ein+ Blender. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim im Lahwischenweg, indem sie ein auf Kipp stehendes Fenster aufbrachen. Im Inneren entwendeten sie Getränke und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter+ Oyten. Eine 71 Jahre alte Fahrerin eines VW befuhr am Donnerstagmorgen die Bassener Dorfstraße und wollte nach links in die Große Straße abbiegen. Sie übersah dabei einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer, der verbotswidrig den Gehweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der E-Scooter-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 6200 Euro.

+Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt+ Langwedel. Am Donnerstagvormittag befuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer die Niendorfer Landstraße in Fahrtrichtung Achimer Straße, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn lief. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Fahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

+S-Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt+ Achim. Auf der Uphuser Heerstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem S-Pedelec. Eine 18 Jahre alte Fiat-Fahrerin beabsichtigte, nach rechts in die Uphuser Heerstraße einzubiegen, und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten S-Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 49-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1400 Euro.

+Radfahrer beim Abbiegen leicht verletzt+ Achim. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 54 Jahre alter Fahrer eines Seat die Clüverstraße und bog nach rechts in die Lührsstraße ab. Auf den Gehweg fuhr ein Kind auf einem Fahrrad entgegen der vorgegebenen Richtung. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Junge leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

+Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Fahrerin entfernt sich+ Verden. In der Birkenstraße kam es am Donnerstag gegen 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Kind. Die Fahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge zunächst gestolpert und auf die Fahrbahn gefallen. Als er wieder aufstand, verblieb er noch kurz auf der Straße. Die unbekannte Fahrerin übersah den Jungen und fuhr gegen dessen Bein. Nach einem kurzen Gespräch setzte die Frau ihre Fahrt jedoch fort. Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Fahrerin haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt+ Oyten. Am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, bog ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus einer Seitenstraße nach links in die Achimer Straße ein, während eine 22-jährige Radfahrerin die Fahrbahn in Richtung der Seitenstraße kreuzte. Ersten Angaben zufolge habe die Radfahrerin den Pkw wahrgenommen, sei jedoch davon ausgegangen, dass dieser anhalten würde. Der 19-jährige Fahrer habe aufgrund des Verkehrs vornehmlich nach links geschaut, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

+Kind bei Unfall mit Pkw leicht verletzt+ Achim. Am Donnerstag, gegen 17.10 Uhr, befuhr eine 33-jährige Fahrerin eines Opel die Dieckmannstraße und beabsichtigte, nach rechts abzubiegen. In gleicher Richtung war ein Kind auf einem Tretroller unterwegs, welches sie übersah und mit ihm zusammenstieß. Der Junge erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An dem Pkw und dem Tretroller entstand ein geringer Sachschaden.

+Radfahrer stoßen zusammen+ Blender. Am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, kam es in der Straße In der Marsch aufgrund eines defekten Bremskabels zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 43-jähriger Radfahrer wollte von der Varster Dorfstraße nach links auf den Radweg entlang der Landesstraße 203 einbiegen. Dabei bremste er, um einen anderen 23-jährigen Radfahrer passieren zu lassen. Dabei riss jedoch das Bremskabel und es kam zum Zusammenstoß beider Beteiligten. Der 43-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.

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