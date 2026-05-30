Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 30.05.2026

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich PK Achim

Einschleichdiebstahl

Oyten. Am Freitagvormittag, 29.05.2026, gelang ein unbekannter Täter vermutlich durch eine offenstehende Tür in die Wohnung des Geschädigten in der Straße Mühlenweg. Die Wohnung wurde in der Folge durch die Täterschaft durchsucht und mit erlangtem Diebesgut auf dem gleichen Wege wieder verlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter 04202-9960 zu melden.

Brand in Einfamilienhaus

Ottersberg. Am Freitagnachmittag, 29.05.2026, geriet vermutlich aufgrund von Sonneneinstrahlung ein Karton mit Decken in einem Einfamilienhaus in der Straße Heidland in Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnte man zum Glück rechtzeitig auf das Geschehen aufmerksam werden, so dass die eintreffende Feuerwehr den noch kleinen Brand schnell ablöschen konnte. Nach einer Lüftung des Hauses war dieses wieder zur Benutzung freigegeben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand kein Gebäudeschaden.

Fahranfänger unter Alkohol- und Drogeneinfluss Ottersberg. In der Samstagnacht kontrollierten Kollegen des Polizeikommissariats Achim einen 18-jährigen Fahrzeugführer aus Oyten, welcher die Feldstraße mit seinem Pkw befuhr. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fahrer trotz seiner Probezeit sowohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, als auch Alkohol stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Kleintransporter prallt in Mittelschutzplanke Auf der BAB 27, FR Walsrode, Höhe km 52, kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleintransporters kam nach eigenen Angaben aufgrund plötzlich auftretender Windböen und Aquaplaning zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Anschließend kam er auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer und Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Bereich Osterholz

Mit Pkw gegen Ladesäule gefahren und geflüchtet Osterholz-Scharmbeck. Am 30.05.2026, gegen 00:35 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Allwetterbades in der Straße Am Barkhof zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierte ein Pkw mit der dortigen Ladesäule, verursache erheblichen Sachschaden und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Flüchtige konnte zeitnah ermittelt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der genutzte Pkw nicht zugelassen war und die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Der 21-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten.

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