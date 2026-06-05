Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Jugendlicher führte Anscheinswaffe mit sich

Diepholz (ots)

Der Polizei wurde am heutigen Tag, gegen 07:50 Uhr gemeldet, dass sich eine männliche Person, die augenscheinlich eine Gasmaske trägt und ein Gewehr mit sich führt, im Bereich der Ostpreußenstraße in Diepholz aufhält und in Richtung Schulgelände geht. Die Polizei fahndete daraufhin sofort mit großem Personaleinsatz nach der beschriebenen Person. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass es sich dabei um einen 17-jährigen Schüler der Realschule handelt, der sich anlässlich des dort stattfindenden Mottotages verkleidet hatte. Bei dem beschriebenen Gewehr handelte es sich um eine Plastikwaffe. Diese wurde sichergestellt. Der Schüler wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens. Eine Gefährdung für Dritte bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass derartige Imitationen durch ihr täuschend echtes Aussehen bei Außenstehenden Ängste auslösen und zu polizeilichen Einsätzen führen. Insbesondere für Einsatzkräfte stellt sich in solchen Situationen die Herausforderung, eine reale Bedrohung von einer ungefährlichen Nachbildung zu unterscheiden. In kritischen Situationen kann dies schwerwiegende Folgen bis hin zum Schusswaffeneinsatz haben.

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