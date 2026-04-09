Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Entwarnung bei vermeintlichem Gartenlaubenbrand

Erfurt (ots)

Heute Mittag (09.04.2026) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Gartenlaubenbrand in Erfurt gerufen. Zeugen beobachteten gegen 12:45 Uhr Flammen in der Tettaustraße und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die Kammeraden der Feuerwehr konnten vor Ort schnell Entwarnung geben: Die Gartenlaube war unversehrt, ein Anwohner hatte lediglich Unkraut beseitigt und dabei seine eigenen Gartenmöbel beschädigt. Der 84-jährige blieb glücklicherweise unverletzt, ein fremder Sachschaden war nicht zu verzeichnen. (SO)

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