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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Entwarnung bei vermeintlichem Gartenlaubenbrand

Erfurt (ots)

Heute Mittag (09.04.2026) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem vermeintlichen Gartenlaubenbrand in Erfurt gerufen. Zeugen beobachteten gegen 12:45 Uhr Flammen in der Tettaustraße und alarmierten daraufhin die Rettungskräfte. Die Kammeraden der Feuerwehr konnten vor Ort schnell Entwarnung geben: Die Gartenlaube war unversehrt, ein Anwohner hatte lediglich Unkraut beseitigt und dabei seine eigenen Gartenmöbel beschädigt. Der 84-jährige blieb glücklicherweise unverletzt, ein fremder Sachschaden war nicht zu verzeichnen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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