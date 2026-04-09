Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Mülltonne in Brand geraten
Erfurt (ots)
Gestern Nacht (08.04.2026) gerieten zwei Mülltonnen in Erfurt in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden um 22:45 Uhr in die Straße Am Drosselberg gerufen. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte die weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SO)
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