Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (07.04.2026) konnten Polizisten in Erfurt einen Einbrecher auf frischer Tat stellen. Zeugen wählten um 14:30 Uhr den Notruf, nachdem sie einen Mann beobachtet hatten, der in zwei Gartenhäuser in der Blumenstraße einbrach. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde diverses Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut aufgefunden. Die Polizisten sicherten Spuren am Tatort, stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Der 29-Jährige wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen. (SO)

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