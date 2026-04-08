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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Schule

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Diebe auf eine Schule in der Andreasvorstadt in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Donnerstag (02.04.2026) bis gestern (07.04.2026) verschafften sie sich Zutritt zu dem Objekt in der Talstraße. Im Schulgebäude brachen sie mit Gewalt mehrere Automaten auf und verursachten dadurch einen Sachschaden von über 11.000 Euro. Der Wert der Beute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Polizisten sicherten Spuren am Tatort und ermitteln nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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