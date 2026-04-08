Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vorläufige Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Sömmerda (ots)

Gestern Abend (07.04.2026) kam es in Sömmerda zu einem größeren Polizeieinsatz. Zwei Männer gerieten gegen 19:00 Uhr in einer Wohnung in der Kölledaer Straße in Streit. Ein 44-Jähriger verletzte seinen 43-jährigen Kontrahenten dabei vermutlich mit einem Messer. Anschließend flüchtete der 44-Jährige vom Tatort. Polizisten konnten den Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten u. a. eine geladene Schreckschusspistole und mehrere Messer. Die Polizisten beschlagnahmten die aufgefundenen Gegenstände. Der Tatverdächtige wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt. Der Geschädigte wurde durch den Angriff schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen. (SO)

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