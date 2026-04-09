Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Raub in Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Mittwochabend (08.04.2026) kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem versuchten Raub. Vier unbekannte Täter überfielen einen 30-jährigen Mann gegen 22:30 Uhr in der Lachsgasse. Der Geschädigte wurde dabei durch die Angreifer mit Schlägen und Tritten verletzt. Zudem versuchten die Unbekannten dem 30-Jährigen seinen Rucksack zu entreißen. Da dies misslang, flüchteten die Täter unerkannt. Der Geschädigte wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen zu einem Raub im Versuch eingeleitet. (SO)

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