Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Brockum, Kupferdiebstahl - Diepholz, Kupferdiebstahl - Sulingen, Kompletträderdiebstahl

Diepholz (ots)

Brockum, Kupferdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum vom 02.06.2026, 20:00 Uhr bis 03.06.2026, 08:00 Uhr die Kupferdachrinne eines Einfamilienhauses in Brockum, Zur Sette. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Diepholz, Kupferdiebstahl

Eine bislang unbekannte Person entwendete im Zeitraum vom 31.05.2026, 18:30 Uhr bis 04.06.2026, 18:00 Uhr mehrere Kupferdachrinnen einschließlich der Fallrohre des Heimatmuseums Aschen im Schulweg in Diepholz. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Sulingen, Kompletträderdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter begab sich im Zeitraum vom 03.06.2026, 18:00 Uhr bis 04.06.2026, 07:15 Uhr auf die Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Berliner Straße in Sulingen, demontierte dort zwei Kompletträder eines Toyota und entwendete diese. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 9490 in Verbindung zu setzen.

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