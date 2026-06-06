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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.06.2026

Diepholz (ots)

Syke - Scheunenbrand nach Blitzeinschlag

Am Freitagnachmittag, den 05.06.2026, gegen 15:50 Uhr, geriet im Syker Ortsteil Gödesdorf eine Scheune mit landwirtschaftlichen Maschinen, aufgrund eines Blitzeinschlages, in Brand. Die Scheune brannte nahezu vollständig aus. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der wirtschaftliche Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Bassum - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Freitagmittag, 05.06.2026, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 62-jährige mit seinem Auto die Lange Straße in Bassum in Richtung Hindenburgstraße. In einer Rechtskurve geriet der Autofahrer gegen den Bordstein und gelangte in den Gegenverkehr. Hier kollidiert er mit dem entgegenkommenden Auto eines 41-Jährigen. Die beiden Autofahrer sowie eine weitere Insassin werden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Sulingen - Diebstahl eines Kennzeichens

Am Freitag, den 05.06.2026, zwischen 15:20 Uhr und 15:30 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann das Versicherungskennzeichen eines E-Scooters, dessen Eigentümer diesen im Fahrradständer des Netto-Marktes in der Bassumer Straße während des Einkaufes abstellte. Der Täter soll ca. 180cm groß gewesen sein, graue Haare haben und ca. 45 Jahre alt sein. Wer Hinweise zu dem Mann gaben kann meldet sich bitte bei der Polizei Sulingen unter 04271-9490.

Sulingen - Sachbeschädigung eines Fensters durch Backstein

Ein unbekannter Täter warf am Samstagmorgen, 06.06.2026, gegen 00:50 Uhr, die Fensterscheibe einer Hochparterrewohnung In den Feldgärten mit einem Stein ein. Der Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung. Er konnte umgehend den Notruf der Polizei verständigen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sulingen unter 04271-9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Einsatz- und Streifendienst
Südkamp, PKin

Telefon: 05441 / 971-0
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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