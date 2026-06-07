Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 07.06.2026

Diepholz (ots)

Rehden - Verkehrsunfall mit Lkw

Am Samstagvormittag, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der Düversbrucher Straße in Rehden zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw-Gespann. Der Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr zunächst die Berme. Nachdem diese nachgab, kippte der Lkw auf die Beifahrerseite und kam in einem Graben zum Liegen. Das Gespann war mit etwa 5.000 Litern Milch beladen und konnte geborgen werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Stuhr/OT Brinkum - Körperverletzung in den Osterbruchwiesen

Am Samstag, den 06.06.2026, gegen 15:40 Uhr, ist es in den Osterbruchwiesen in Stuhr/Brinkum zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 17-Jährigen Weyhers gekommen. Nach ersten Ermittlungen habe eine Gruppe von 4-5 unbekannten männlichen Personen im geschätzten Alter von 15-18 Jahren, welche in Begleitung einer weiblichen Jugendlichen gewesen ist, das Opfer in den Osterbruchwiesen im Nahbereich der Georgstraße brutal zusammengeschlagen und Pfefferspray in die Augen gesprüht. Danach sollen die Täter und die weibliche Jugendliche mit E-Scootern in Richtung der Osterstraße/Alte Heerstraße geflüchtet sein. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die weibliche Jugendliche soll sehr auffällig mit kniehohen, schwarzen Stiefeln und einem Minirock gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen darum, sich bei der Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421-80660 zu melden, falls ihnen im Bereich der Osterbruchwiesen eine solche Personengruppe zur ungefähren Tatzeit entgegengekommen ist. Insbesondere werden auch Eltern gebeten, denen dieser beschriebene Kleidungsstil am Samstag bei ihrer Tochter aufgefallen ist, sich zu melden. Sie könnte als Zeugin der Tat entscheidend zur Ermittlung der Täter beitragen.

Sulingen - Bienenvolk beschädigt

Im Zeitraum von Freitag, 05.06.2026 19:00 Uhr, bis Samstag, 06.06.2026 19:00 Uhr, haben unbekannte einen Bienenstock in einem Waldstück bei Sulingen OT Hassel beschädigt. Der Inhalt wurde großflächig auf dem Waldboden verstreut. Die Bienen sind ausgeflogen. Ein weiterer Bienenstock wurde ebenfalls beschädigt. Wer Hinweise zum Täter oder den Tätern geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490.

Sulingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 21-Jähriger aus Sulingen befuhr am Samstag gegen Mitternacht die Nienburger Straße. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Bruchhausen-Vilsen - Täterfestnahme nach Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein 39-jähriger Tatverdächtiger gewaltsam Zutritt zu einem derzeit leerstehenden Einfamilienhaus in Bruchhausen-Vilsen, Ortsteil Asendorf. Der Tatverdächtige nächtigte hier zunächst und entwendete anschließend kleinere Gegenstände. Bei Eintreffen der Eigentümer des Hauses floh der Mann und konnte ihm Nahbereich vorläufig durch die Polizei festgenommen werden. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

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