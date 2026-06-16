Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zivilfahnder auf der Autobahn

Verkehrskontrolle mündet in Festnahme

Weiterstadt (ots)

Im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer Eigentumskriminalität stoppten Zivilfahnder am Montag (15.6.) gegen 13 Uhr ein Fahrzeug auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt.

Im Rahmen der Überprüfung des Audis sowie der Insassen, erhärtete sich der Verdacht, dass der 35-jährige Beifahrer als Tatverdächtiger für einen am 5. Juni 2026 in Darmstadt verübten Wohnungseinbruch (wir haben berichtet) verantwortlich sein könnte.

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Ob er noch für weitere Taten in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6290138

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