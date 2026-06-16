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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Zivilfahnder auf der Autobahn
Verkehrskontrolle mündet in Festnahme

Weiterstadt (ots)

Im Rahmen von Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer Eigentumskriminalität stoppten Zivilfahnder am Montag (15.6.) gegen 13 Uhr ein Fahrzeug auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt.

Im Rahmen der Überprüfung des Audis sowie der Insassen, erhärtete sich der Verdacht, dass der 35-jährige Beifahrer als Tatverdächtiger für einen am 5. Juni 2026 in Darmstadt verübten Wohnungseinbruch (wir haben berichtet) verantwortlich sein könnte.

Der 35-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht, wo er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste. Ob er noch für weitere Taten in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6290138

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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