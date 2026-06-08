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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Einbruch in Einfamilienhaus
Vorläufige Festnahme eines 22-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hat eine Streife des 3. Polizeireviers am Freitagabend (5.6.) einen 22-Jährigen im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen.

Gegen 20 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten zwei Männer, die sich in der Händelstraße Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafften. Zügig hinzugezogene Streifen konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe den 22 Jahre jungen Mann festnehmen. Das Diebesgut, welches zuvor erbeutet wurde stellten die Gesetzeshüter noch bei ihm fest. Die Polizeistreife brachte den Tatverdächtigen zur Wache. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Eine Fahndung nach dem Komplizen verlief bislang noch ohne Erfolg. Der Mittäter soll mit einer schwarzen Jogginghose sowie einer beigen Jacke bekleidet gewesen sein und eine Glatze tragen. Laut Zeugenaussagen soll er ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat - insbesondere zu dem Komplizen des Festgenommenen - die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat können telefonisch unter 06151 / 969 - 0 an die Ermittlerinnen und Ermittler gerichtet werden.

An dieser Stelle warnt die Polizei nochmal eindringlich:

Wenn Sie ihre Wohnung oder Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt ihre Tür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: "Gekippte Fenster sind offene Fenster". Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden diese Verstecke. Wenn Sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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