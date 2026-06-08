Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Verkaufsstand im Visier Krimineller

Wer hat etwas gehört?

Weiterstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Mittwochabend (3.6.), 20 Uhr, und Freitagmorgen (5.6.), 8.45 Uhr, einen Verkaufsstand in der Straße "Im Rödling" ins Visier. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang in den Verkaufsraum des Standes. Im Innern erbeuteten sie Lebensmittel, Getränkedosen sowie Bargeld und flüchteten letztlich in unbekannte Richtung.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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