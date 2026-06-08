POL-DA: Weiterstadt: Verkaufsstand im Visier Krimineller
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Weiterstadt (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Mittwochabend (3.6.), 20 Uhr, und Freitagmorgen (5.6.), 8.45 Uhr, einen Verkaufsstand in der Straße "Im Rödling" ins Visier. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang in den Verkaufsraum des Standes. Im Innern erbeuteten sie Lebensmittel, Getränkedosen sowie Bargeld und flüchteten letztlich in unbekannte Richtung.
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