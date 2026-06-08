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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Verkaufsstand im Visier Krimineller
Wer hat etwas gehört?

Weiterstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Mittwochabend (3.6.), 20 Uhr, und Freitagmorgen (5.6.), 8.45 Uhr, einen Verkaufsstand in der Straße "Im Rödling" ins Visier. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang in den Verkaufsraum des Standes. Im Innern erbeuteten sie Lebensmittel, Getränkedosen sowie Bargeld und flüchteten letztlich in unbekannte Richtung.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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