Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vandalen beschmieren Anhänger

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Vandalen einen Anhänger mit Farbe beschmierten, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge bemalten die Unbekannten zwischen Samstagabend (6.6.), 22 Uhr, und Sonntagmorgen (7.6.), 7 Uhr, mit einem blauen Stift den Anhänger, der im Bereich einer Halle im Bürgerpark in der Kranichsteiner Straße abgestellt war. An mehreren Stellen brachten sie einen Schriftzug an und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung davon.

Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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