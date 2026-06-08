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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Darmstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben zwischen Freitag (5.6.) und Samstagabend (6.6.), 21.15 Uhr einen Gehweg in der Mahalia-Jackson-Straße mit Farbe beschmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühten die Unbekannten einen Schriftzug sowie ein Symbol mit roter Farbe auf den Weg und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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