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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Vespa (758-JLN) gestohlen
Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (6.6.), zwischen 14.30 und 15 Uhr, haben bislang unbekannte Kriminelle einen Roller im Wert von mehreren Tausend Euro aus der Wechslerstraße gestohlen. Das zuvor geparkte Zweirad der Marke "Piaggio", Modell "Vespa Primavera" trug das amtliche Kennzeichen 758-JLN und wurde durch die Unbekannten unerkannt entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem entwendeten Gefährt geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Darmstadt unter 06151 / 969 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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