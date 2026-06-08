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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2026, war in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein weißer Peugeot 206+ im Falltorweg auf Höhe der Hausnummer 7 in 64589 Stockstadt am Rhein am rechten Fahrbahnrand geparkt. Innerhalb dieses Zeitraums wurde das Fahrzeug durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum verursachenden Fahrzeug oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der PSt. Gernsheim unter der Telefonnummer 06258-93430 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Gernsheim
Telefon: 06258-93430

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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