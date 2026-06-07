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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Konflikt zwischen Mercedes und zwei Fahrradfahrer

Viernheim (ots)

Am 30.05.2026 gegen 22:00 Uhr kam es in Viernheim im Bereich des Kreisverkehrs Heinrich-Lanz Ring / Adolf-Damaschke-Straße zu einem Vorfall, bei dem es zu einer Bedrohung zwischen dem Fahrer eines schwarzen Mercedes und zwei männlichen Radfahrer gekommen ist. Die zwei Radfahrer befuhren hintereinander den Kreisverkehr und verließen ihn in Richtung Heinrich-Lanz-Ring. Der Mercedes fuhr aus dem Heinrich-Lanz Ring kommend den Radfahrern entgegen.

Kurz vor dem Kreisverkehr scherte er Mercedes vor dem ersten Radfahrer in dessen Richtung aus, wodurch der Radfahrer aus Schreck von er Fahrbahn in das angrenzende Gestrüpp fiel.

Nachdem der Radfahrer lauthals hinterher rief, hielt der Fahrer des schwarzen Mercedes auf der Brücke der Saarlandstraße an, wartete bis der andere Radfahrer zu ihm fuhr und mit seinem Smartphone ein Bild des Kennzeichens fertigen wollte. Der Fahrer zückte aus seinem Kofferraum ein kleines Messer, hielt es dem Radfahrer entgegen, riss ihm dann das Smartphone aus der Hand und warf es über die angrenzende Lärmschutzwand. Anschließend fuhr er über die illegale Autobahnabfahrt auf die A 6 auf. Hinweise zu dem Fahrer oder das Kennzeichen des Fahrzeuges sind nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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