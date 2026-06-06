POL-DA: Groß- Umstadt: 25-Jähriger wieder da/ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Groß- Umstadt (ots)
Der seit Sonntag, 31. Mai 2026, vermisste 25-Jährige aus Groß- Umstadt hat sich wohlbehalten bei Bekannten gemeldet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.
Hinweis an die Medien:
Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des 25-Jährigen zu löschen.
Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)
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