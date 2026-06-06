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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Umstadt: 25-Jähriger wieder da/ Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Groß- Umstadt (ots)

Der seit Sonntag, 31. Mai 2026, vermisste 25-Jährige aus Groß- Umstadt hat sich wohlbehalten bei Bekannten gemeldet. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen Daten des 25-Jährigen zu löschen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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