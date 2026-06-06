Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pfungstadt (ots)

Am Freitag (05.06.) kam es zwischen 10:30 und 13 Uhr in der Odenwaldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den an der Straße parkenden Peugeot des Geschädigten. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Am Peugeot des Geschädigten entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 9509-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: PK'in Jahn

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