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Polizei Hamburg

POL-HH: 260522-3. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 68-jähriger Frau aus Hamburg-Othmarschen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 21.05.2026, 21:00 Uhr; Ort: Hamburg-Othmarschen, Bernadottestraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Lichtbildes suchte die Polizei Hamburg nach einer 68-jährigen Frau aus dem Stadtteil Othmarschen.

Zunächst wird auf die ursprüngliche Pressemitteilung "260522-2 Vermisstenfahndung nach 68-jähriger Frau aus Hamburg-Othmarschen" verwiesen.

Die Seniorin wurde im Rahmen einer weiteren Absuche von einer Funkstreifenwagenbesatzung unweit des Lise-Meitner-Parks im Stadtteil Bahrenfeld wohlauf angetroffen.

Im Anschluss wurde die Frau einem Krankenhaus zur weiteren Betreuung übergeben.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind beendet.

Mx.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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