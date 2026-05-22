Polizei Hamburg

POL-HH: 260522-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

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Hamburg (ots)

Zeit: 21.05.2026, 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) führten am Donnerstag Einsatzkräfte der Verkehrsdirektionen (VD 1-4 und 6), der Schutz- und Wasserschutzpolizei sowie der Akademie der Polizei mobile und stationäre Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Zweiräder im Blick" durch.

Immer mehr Menschen nutzen Zweiräder als Alternative zum Auto, was neue Herausforderungen für die Verkehrssicherheit mit sich bringt. Insbesondere ungeschützte Verkehrsteilnehmende sind immer wieder Gefahren im Straßenverkehr ausgesetzt, weshalb eine gezielte Verkehrssicherheitsarbeit weiterhin von großer Bedeutung ist.

In diesem Zusammenhang leiteten die insgesamt 219 eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten sowie Angestellten im Polizeidienst unter anderem folgende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein:

Straftaten

- 10 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - 5 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 1 x Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - 1 x Urkundendelikt - 5 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 214 x Parkverstoß - 158 x Missachtung roter Ampeln (Kraftfahrzeugführende, Zweiradfahrende sowie zu Fuß Gehende) - 88 x verbotswidrige Handynutzung (Kraftfahrzeugführende und Radfahrende) - 45 x Befahren des Gehweges - 31 x Geschwindigkeitsverstoß - 16 x Missachtung des Verbots der Einfahrt - 10 x Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel - 8 x Verstoß gegen die Ladungssicherung - 7 x Missachtung der Anschnallpflicht - 7 x Zweiradfahrende in einer Fußgängerzone - 3 x Fehler beim Abbiegen und Wenden - 2 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert - 182 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte insgesamt 22 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Dokumente oder technischer Mängel- aus und ordneten insgesamt elf Blutprobenentnahmen an. Zudem untersagten sie 38 Fahrzeugführenden vorläufig die Weiterfahrt.

Die Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion führte begleitend zahlreiche Präventionsgespräche durch.

Es kam gestern zu folgenden Besonderheiten:

Ein 20-jähriger ukrainischer Fahrer eines Paketzustellunternehmens legte den Polizeikräften im Rahmen einer Kontrolle einen augenscheinlich gefälschten, deutschen Führerschein vor. Das mutmaßliche Falsifikat wurde beschlagnahmt und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Zudem bestand der Verdacht, dass sich der 20-Jährige illegal im Bundesgebiet aufhält. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Auf dem Gelände der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) in der Rennbahnstraße überprüften die Polizeikräfte den Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (eKfz). Es ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser seinen E-Scooter unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Die Beamtinnen und Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem Deutschen die Weiterfahrt. Zudem führte der Mann eine geringe Menge Marihuana sowie verschiedene verschreibungspflichtige Arzneimittel, eine Feinwaage und weitere Beweismittel mit sich, die aufgrund des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln beschlagnahmt wurden. Die Einsatzkräfte leiteten entsprechende Strafverfahren gegen den 24-Jährigen ein.

Mehrere Autofahrer informierten die Polizei über ein Fahrzeug, vermutlich der amerikanischen Feuerwehr, auf der BAB 7 in Höhe der Anschlussstelle Waltershof, das offensichtlich missbräuchlich Sonder- und Wegerechte eingeschaltet hatte. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizeikräfte fest, dass es sich um ein Importfahrzeug aus den USA handelte, das gebrauchsfähige Sondersignale eingebaut hatte. Der 55-jährige Fahrer nutzte diese missbräuchlich und setzte sie anschließend und im Beisein der Beamtinnen und Beamten außer Betrieb. Die Einsatzkräfte leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

Wen.

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